Wenn Nachbarn zur Zigarette greifen

Tagtäglich müssen wir den Zigarettenqualm von unseren Nachbarn erdulden. Wenn meine Nachbarn Besuch bekommen, können es durchaus mehrere Packungen am Tag bis in die Nacht werden.

Wir haben uns an unzählige Stellen gewandt. Überall erhalten wir die gleiche Antwort: "Sie sind ein Vierpersonenhaushalt, leben in einer Vierzimmerwohnung und sind laut Salzburger Wohnbauförderungsgesetz wohnversorgt." Ich als Mensch und Nichtraucher empfinde nicht, dass wir als "wohnversorgt" gelten. Wer bestimmt das eigentlich?

Wie soll ich meine Kinder in meinen eigenen vier Wänden vor dem Passivrauch schützen? Seit dem 1. November 2019 gilt in Österreich ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie. Des Weiteren ist auch in geschlossenen öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln (etwa Taxis, Reisebussen oder Mietwagen) das Rauchen verboten. Nun soll das Rauchverbot auf "zusätzliche öffentliche Orte im Freien" ausgedehnt werden. Darunter fallen etwa "Spielplätze für Kinder und Jugendliche".

Wir wissen alle, dass Rauchen schädlich ist, genauso auch das Passivrauchen. Jedoch wird laut Gesetz nichts gegen die Gefahren unternommen.



Kevser Yönyül, 5020 Salzburg