Wenn Radwege gefährlich enden

Zu Ihrem Artikel vom 25. 1. 2022, "Welchen Weg die Stadt einschlägt": Seit 38 Jahren plage ich mich mit dem Rad von der Vogelsiedlung in die Stadt. Habe ich die Bachstraße vom Alterbach kommend ohne Unfall gequert, weiter über die Schillinghofstraße - wo niemand den Rechtsvorrang beachtet -, geht es in die Aglassingerstraße auf die Schwabenwirtsbrücke. Dann ist der Radweg an der gefährlichsten Stelle zu Ende. Wie ist die Sterneckkreuzung als Radweg zu überwinden?

Das Bewohnerservice hat im Herbst eine Befragung von Tür zu Tür gemacht - wofür? Ich werde es nicht mehr erleben, dass irgendeine Lösung gefunden wird, möchte aber weiter mit dem Rad anstatt mit dem Auto in die Stadt fahren, werde wie immer auf mich aufpassen und an die Politiker denken, die glauben, mit einer Garage wären alle Probleme gelöst.



Hilde Klaffenböck, 5023 Salzburg