Wenn sich die Zeiten ändern …

Walter Steidl, SPÖ-Chef in Salzburg, ist der Meinung, dass der Chaletdorfbau am Pass Thurn zu einer Zeit mit den Stimmen seiner Partei beschlossen wurde, als die Bekämpfung des Klimawandels noch keine Priorität hatte und auch gänzlich andere gesellschaftliche Strömungen vorherrschten. Daher könne man jetzt sehr wohl dagegen argumentieren. Wie wäre es, wenn sich die SPÖ in Salzburg dieser Argumentation auch beim Ausbau der Mönchsberggarage bedienen und mithelfen würde, dieses irre Projekt endlich dorthin zu befördern, wo es hingehört: nämlich auf den Müllhaufen der Salzburger Fehlplanungen!

Ernst Ulrich Schafranek

5020 Salzburg

Quelle: SN