Wer bekommt welchen Strom?

Mit der 2002 eingetretenen Strommarkt-Liberalisierung wurde Strom zu einer Ware wie jede andere erklärt, die jede und jeder nach dem günstigsten Angebot kaufen kann. So haben es uns die EU-Liberalisierungstheoretiker verheißen - die in ihrer Schulzeit offenbar im Physikunterricht nicht aufgepasst haben. Denn Strom ist keine Ware, die man über den Ladentisch verkaufen kann, sondern eine Form von Energie wie beispielsweise auch Wärme. Er fließt durch Leitungen und wenn eine Kundin/ein Kunde ihn einschaltet, lässt sich seine Herkunft nicht einem bestimmten Kraftwerk zuordnen.

Wer also meint, gemäß der Werbung seines Stromlieferers nur Wasserkraftstrom zu beziehen, der irrt. Denn da der Stromkunde das Recht hat, jederzeit den Schalter zu knipsen, kann es zeitweilig vorkommen, dass die vermeintlichen Wasserkraft-Stromkunden mehr Strom verbrauchen als die Wasserkraftwerke im selben Augenblick erzeugen. Dass die Kundinnen und Kunden dennoch Strom bekommen, liegt daran, dass gleichzeitig auch Kohle-, Gas- und Kernkraftwerke in das europäische Stromverbundnetz einspeisen.

Will man bei den Strompreisen regulierend eingreifen, so fragt sich, wer den billigen Wasser- oder Windkraft-Strom bekommen soll. Die Privathaushalte? Die Krankenhäuser? Die Bäckereien? Die Grün-Politiker? Und wie soll dieser Strom zugeteilt werden, dessen Anfall je nach Wasserführung und Windstärke schwankend ist?

Lassen wir bitte die Elektrizitätswirtschaft unbeeinflusst von Politiker/-innen-Träumereien ihre Aufgaben erfüllen, so wie sie dies bisher in verantwortungsvoller Weise getan hat.





Dipl.-Ing. Dr. Eberhard Franz, 8755 St. Peter ob Judenburg