Wer bekommt, wie viel?

Nun hat der Verteilungskampf um Energie begonnen, wer für das System mehr relevant ist. Sicher ist der Tourismus wichtig, da er das Defizit der Handelsbilanz weitgehend abdeckt. Es ist aber natürlich auch die Frage erlaubt, ob es wichtiger ist, ein warmes Zimmer zu haben oder die Seilbahnen in Betrieb zu sehen. Vielleicht könnte man es aber auch intelligenter machen und fragen, wann wir Tag für Tag Überschüsse an Strom produzieren.

Seit langem gibt es die Einrichtung des Nachtstroms, der billiger ist. Man heizt den Boiler in der Nacht auf und verbraucht das warme Wasser tagsüber. Dieser Strom stammt vor allem aus den großen Donaukraftwerken, weil das Wasser der Donau auch nachts fließt, wenn weniger Bedarf ist.

Dann nutzt man diesen "Bandstrom", um in den Speicherkraftwerken wie Kaprun Wasser zurück in den Speicher zu pumpen, damit man das Wasser in Spitzenzeiten wieder zur Stromproduktion nutzen kann. Dieser Spitzenstrom ist dreimal so teuer wie der "Bandstrom". Man könnte aber auch damit der Seilbahn Wirtschaft helfen und die Schneekanonen nur in Nachtzeiten betreiben, wenn Überschuss an Strom besteht.

Ich hoffe darauf, dass der unvermeidliche Verteilungskampf intelligenter geführt wird.

Dr. Wolf Dietrich Zuzan, 5020 Salzburg