Wer bestiehlt kleine Kinder?

Am Nachmittag des 23. Dezember wurde der Glaube meiner Kinder an das Gute in den Menschen zutiefst erschüttert.

Die beiden Buben (acht und zehn Jahre alt) wollten noch Weihnachtsgeschenke für mich und ihre Oma einkaufen. Der Große steckte einen 50-Euro-Schein (annähernd ein Viertel seiner Ersparnisse) in die Jackentasche und der Jüngere nahm 30 Euro mit (zwei Scheine, ebenfalls in der Jackentasche). Im Shopping-Center Alpenstraße suchten sie in einem Geschäft Geschenke aus, während ich im Geschäft nebenan etwas zu erledigen hatte. Plötzlich kam der Jüngere völlig aufgelöst zu mir und berichtete, dass sie beim Bezahlen an der Kassa hatten feststellen müssen, dass bei beiden das Geld aus der Jackentasche verschwunden sei. Eine Suche im Geschäft ergab nichts und schließlich mussten wir uns der Einsicht stellen, dass sie ganz offensichtlich Opfer eines Taschendiebs geworden waren.

Die verständigte Polizei kam zwar sehr rasch, konnte aber auch nicht viel ausrichten, da es in dem Laden keine Videoüberwachung gibt. Am Boden zerstört kamen sie danach nach Hause - ohne Geld und ohne Weihnachtsgeschenke.

Und ich stelle mir die Frage: Wie kann es der Täter mit seinem Gewissen vereinbaren, am Tag vor Weihnachten zwei kleine Kinder beim Weihnachtseinkauf zu bestehlen? Ich kann nur hoffen, dass ihm dieses Geld kein Glück bringen möge!

Den ganzen Abend und noch beim Zu-Bett-Gehen stellten sich die Kinder die Frage, wie jemand nur so gemein und gewissenlos sein kann. Einfach nur traurig.



Stefan Maier, 5061 Elsbethen