Es dürfte in der Natur des Herrn Bayer liegen, dass er sich so silent und staad von seiner großen Lesergemeinde verabschiedet hat. Mit großem Genuss habe ich das Leben und Treiben in und um Mary Alp on the stony sea verfolgt und seine Kolumne hat mir sehr oft schon des Morgens ein Schmunzeln ins Gesicht gezaubert. Herzlichen Dank für seine Recherche über all die Zeit - aber die wirklich große Frage ist: "Wer betreut jetzt Dörte?"

Siegfried Kreil, 4962 Mining