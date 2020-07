Wer bezahlt das EU-Finanzpaket

Die 27 EU-Regierungschefs (nicht das EU-Parlament!) einigten sich nun also darauf

1,8 Billionen als EU-Budget und Zuschüsse an die EU-Südstaaten sowie die ehemaligen Ostblockländer auszugeben.

Davon sind 750 Milliarden Euro angeblich zur Bewältigung der durch Corona verursachten Wirtschaftskrisen vorgesehen. Davon bekommen die schon lange hochverschuldeten Südstaaten, voran Italien, 390 Milliarden Euro geschenkt und weitere 360 Milliarden als Kredite. Wer glaubt, dass diese in absehbarer Zeit zurückgezahlt werden? Da alle anderen EU-Staaten weniger in den EU-Budgettopf einzahlen wollen, wird Deutschland irre Finanzbelastungen bekommen und die Euro-Drucker-Presse wird intensiv angekurbelt und den Euro in eine hohe Inflation führen.

Was hier von EU-Politikern als "Historisches Finanzpaket" bejubelt wird, ist ein riesiger Sargnagel für das so wichtige Projekt vereintes Europa. China, als Hauptschuldiger der Katastrophe und nun auch größter Nutznießer, wird nicht einmal erwähnt, geschweige zur finanziellen Mitverantwortung herangezogen. Da Österreich bei den Rückzahlungen dieses Schuldenpakets über den Europäischen-Stabilitäts-Mechanismus ohnehin intensiv belangt werden wird, relativiert sich der Jubel unseres Bundeskanzlers Kurz, dass uns beim EU-Budget nun jährlich ein Rabatt von 565 Millionen Euro gewährt wird.

Prof. Dr. Josef Pasteiner, 2700 Wiener Neustadt