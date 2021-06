Wer braucht den Wolf?

Laut SN-Bericht vom 8. Juni wurden in Rauris und Mittersill 42 tote Schafe gefunden, gerissen von Wölfen. Ihre Besitzer überlegen, die Almwirtschaft nun aufzugeben mit dem Effekt, dass deren Almen mit Gebüsch und Bäumen zuwachsen.

Wenn ich sehe, wie viele Wanderer bei gutem Wetter auf die schönen Almen rings um Salzburg marschieren, dann frage ich mich schon, was wichtiger ist - eine gepflegte Almwiese oder ein Raubtier, dessen einstige Umwelt es heute nicht mehr gibt. Auch die Kreuzotter war auf dem Kapuzinerberg und an der Salzach heimisch und die Gelse in den Sumpfgebieten der Salzachauen. Sollen wir sie wieder ansiedeln? Einen Wolf bekommt man in der Natur ohnehin nie zu Gesicht.

Wer einen sehen möchte, kann dies im Tiergarten Hellbrunn gegen angemessene Eintrittsgebühr erleben.



Heinz Hutter, 5081 Anif