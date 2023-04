Wer den höchsten Preis zahlen wird

Die Wohnungspolitik in Salzburg droht ein großes soziales Ungleichgewicht zu schaffen. Steigende Zinssätze sind nicht das einzige Problem, aber zumindest haben sie die Aufmerksamkeit wieder auf ein entscheidendes Thema gelenkt. Der Kauf- oder Mietpreis eines Eigenheims in der Stadt und im Umland steht heute in keinem Verhältnis zur Kaufkraft einer durchschnittlichen Familie. Ich persönlich kann einen konkreten Vergleich mit der autonomen Region Friaul-Julisch Venetien ziehen, die eine Lebensqualität auf Augenhöhe mit Österreich hat. Ein Arbeiter aus Salzburg verdient im Durchschnitt 30% mehr als ein Kollege aus dem Friaul, aber ein Haus in Salzburg ist drei Mal so viel wert wie ein Haus in Udine.

Meine Befürchtung ist, dass Familien mit mittlerem Einkommen in Salzburg an diesem Missverhältnis im "Wohnsystem" erdrückt werden. Die Reichen werden niemals Probleme haben, während Familien mit niedrigem Einkommen, die meisten von ihnen Einwanderer, die Unterstützung der Sozialdienste erhalten werden. Den höchsten Preis zahlen diejenigen, die die gesamte Wirtschaft und das Sozialsystem Salzburgs aufrechterhalten.



Rossano Cattivello, 5082 Grödig