Wer fällt unsere Entscheidungen?

Zum Wochenend-Artikel "Wer bin ich?" (SN, 8. April): Zuerst einmal herzlichen Dank für die unglaublich gescheite, differenzierte und zum Nachdenken anregende Osterausgabe der SN. Vor allem die Artikel, die um unsere Identität kreisen, haben mich berührt. In einem muss ich aber dem Autor Thomas Hödlmoser und Prof. Kotrschal, den er zitiert, widersprechen.

Prof. Kotrschal bezeichnet den Neokortex, wo das bewusste Denken seinen Sitz hat, als Kommandozentrale des Gehirns. Das ist nach den Ergebnissen der Neurobiologie und nach den Erfahrungen, die ich als Psychotherapeut habe, nicht richtig. Ja, sogar ein fundamentaler abendländischer Irrtum.

Die Kommandozentrale sitzt leider eine Etage tiefer im limbischen System, das alle Säugetiere haben und das ein Bilder- und Gefühlsgehirn ist. Hier fallen unsere Entscheidungen. Im entspannten Zustand kann unser Neokortex als Berater mitreden - aber nicht entscheiden. Ja noch viel schlimmer: Je bedrohter wir uns fühlen, desto mehr schaltet das limbische System die Verbindung zum Neokortex ab und kommuniziert (fast) nur noch mit dem sogenannten Reptiliengehirn:

Da gibt es grob gesagt nur Angriff, Flucht, oder wenn beides nicht möglich ist, Erstarrung. In so einer Situation kann unser Neokortex nur zuschauen, wie unsere kollektive Gegenwart zeigt, die immer Reptilienhirngesteuerter wird. Der Neokortex ist ein Schönwetterberater, der in brenzligen Situationen nur in lange geübten Weisheitsräumen mitreden darf. Diese Übung fehlt uns.

D.I., Dr.med. Hans Finder, 5023 Salzburg