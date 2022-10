Wer findet die Gedenktafel?

Mit großer Verwunderung habe ich in den SN vom 4. Oktober über das rätselhafte Verschwinden eines markanten Gedenkzeichens in Hallein gelesen. Wie konnte die Tafel für Hubert Grabner, von der Stadt 2012 angebracht zum 100. Geburtstag des Salamimeisters und Opernsängers, offenbar schon vor Monaten so sang- und klanglos abhandenkommen? Von Unbefugten entfernt, wäre das doch Diebstahl, oder nicht? Wieso wurde das nicht längst angezeigt? Wie geht man in Hallein mit seinem wirtschafts- und kulturgeschichtlichen Erbe um?

Dr. Kurt Arrer, 5421 Adnet