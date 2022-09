Wer Frieden will, muss bereit sein für die Gegenwehr

Die Sabotageakte auf die Gaspipelines und vermutlich auch auf die Raffinerie in Schwechacht (dementiert von der ÖMV!) und der Angriffskrieg auf die Ukraine zeigen, dass dies für Putin Mittel sind, die gesamte EU aus dem Gleichgewicht zu bringen.

Putin will die EU zerstören. Er sieht jetzt seine Chance, weil er die Staaten der EU für dekadent und verweichlicht hält. Damit meint er in seinem Größenwahn, dass die Zeit für ihn gekommen sei.

Kickl und Co unterstützen Putin in seiner Ansicht, weil sie darauf drängen, diejenigen Menschen auf ihre Seite zu ziehen und zu mobilisieren, die mutlos werden. Sie wollen die Sanktionen abschaffen. Sie machen damit Stimmung für Feigheit gegenüber einem zerstörerischen und mörderischen Gegner.

Die Weltlage zeigt uns aber: Wer den Frieden und die Freiheit will, muss bereit sein für die Gegenwehr.

Dr. Franz Burghuber, 4150 Rohrbach-Berg