Wer glaubt denen noch?

Es waren nicht zuletzt die Landeshauptleute, die damals am Achensee für eine Impfpflicht eingetreten sind. Mit Unterschrift übrigens. Und jetzt? "Weg damit!" So einfach ist das also. Mit den Frühlingspflänzchen, dem schmelzenden Schnee und vor allem den nahenden Landtagswahlen wird möglichst rasch Kindesweglegung betrieben. Das ist beschämend und passt in die Wissenschaftskritik und das Zweifeln an den Aussagen von Fachleuten. Frei nach dem Motto: "Wir wissen alles. Und das besser!" Ach hätten wir doch an den Spitzen der Bundesländer Leute, deren Wort langfristig hält. Aber vielleicht haben sich die Dame und die Herren an den türkisen Treueschwüren für den damaligen Bundeskanzler ein Vorbild genommen? Da hieß es auch: Nur mit ihm in einer Regierung. Was davon übrig geblieben ist, lässt sich ganz einfach an der aktuellen türkisen Regierungsliste ablesen. Nichts.

Peter Kopf, 6871 Hard