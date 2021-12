Wer hat bessere Lösungen?

Frage an die "Extremen Impfgegner": Was würden Sie tun, um die Lage zu verbessern? Sehr geehrter Herr Koller, bitte befragen Sie Personen, die hauptsächlich laut schreien und leider andere damit anstecken, dazu, ob es eine Alternative gibt. Nur dagegen zu sein, bringt uns nicht aus der Pandemie. Mein Hausverstand sagt mir, nichts zu tun, ist zu wenig. Es forschen weltweit Expertinnen und Experten an Impfstoffen gemeinsam, um der Situation Herr zu werden. Da können wir, die breite Bevölkerung doch nicht gescheiter sein. Dass es Ausnahmesituationen gibt, die gesondert behandelt werden müssen, ist schon klar, der Großteil der Bevölkerung ist da nicht betroffen. Es gibt nur einen Grund, um dagegen zu sein!

Manfred Wagner, 5204 Straßwalchen