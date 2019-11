Dass die FPÖ die Partei "der kleinen Leute" ist, widerlegt ihr Reichtum ganz klar. Gold bunkern in einem abgelegenen Huas in Tirol, das machen keine Arbeiter und Angestellten, keine "kleinen Leute", sondern Millionäre.

Ich möchte gern irgendwo lesen, woher das Geld für den Goldkauf gekommen ist bzw. wie der FPÖ so viel übrig bleiben konnte? Angeblich ist ja die Parteienförderung sehr knapp bemessen. Wer hat gespendet?





Erich Dirngrabner, 4591 Molln