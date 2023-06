Wer ist König Charles III ?

Ein "verschrobener alter Mann" oder ein zeitgemäßer "Reformer"? Wie hinlänglich bekannt - und wie es auch den Medien zu entnehmen war - hatte König Charles III sein gesamtes Leben lang auf seinen "Job" warten müssen. Nach dem Tod seiner Mutter, Queen Elisabeth II, präsentierte er sich volksnah und "fast warmherzig" - zur Überraschung vieler Menschen im Vereinigten Königreich und auch außerhalb.

König Charles III hatte eine außerordentlich schwierige Kindheit - nicht zuletzt deshalb, weil seine Eltern wenig Zeit für ihn hatten und ihm auch kaum Zuneigung entgegenbrachten. Auch später, als Jugendlicher, wurde er in ein strenges Korsett gedrängt.

Charles, jedoch, begeisterte sich schon von Jugend an für die Pflanzenwelt und setzte sich für Umweltschutz ein. Im Vereinigten Königreich der Siebziger und Achtziger Jahre wirkte er damit allerdings wie aus der Zeit gefallen. Seine Ideen wurden nicht ernst genommen - ganz im Gegenteil - sie wurden belächelt und als schrullig abgetan. Prince Charles ließ sich jedoch nicht beirren und setzte sich fortan für seine Ideen ein. Als Prince of Wales durfte er das ja auch, wogegen ihm jetzt, als König, jedwede politische Einmischung laut Verfassung untersagt ist. Auf originelle Weise berief er deshalb vor nicht allzu langer Zeit einen sogenannten "Umweltgipfel" im Buckingham Palast ein. Clever King Charles III!

Mag. Ulrike Gross, 4820 Bad Ischl