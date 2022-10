Wer kann sich da noch was leisten?

Die Metaller bekamen voriges Jahr 3,55 Prozent und die Pensionisten 1,8 Prozent. Zum Zeitpunkt der Erhöhung hatten wir eine Inflationsrate von 5 Prozent. Jetzt haben wir eine Inflation von 10,5 Prozent und die Pensionisten bekommen ab 1. 1. 23 5,8 Prozent mit kleinen Nachzahlungen im März 2023, das klingt eigentlich nach Hohn - oder? Und die Metaller wollen nur 4,1 Prozent geben, man wird sich irgendwo zwischen 10 und 4,1 Prozent treffen, aber auch hier wird erst am 1. 1. 23 erhöht, bei einer wahrscheinlich noch viel höheren Inflation.

Bitte Wirtschaft, Industrie, Politiker usw. denkt doch mal nach was hier passiert, wer kann da dann in Zukunft die Wirtschaft, Industrie usw. am Leben erhalten? Die leben doch alle von der Bevölkerung, aber wenn die Bevölkerung kein Geld mehr hat, kann diese nichts mehr konsumieren und davon hat die Wirtschaft, Industrie usw. rein gar nichts.

Außerdem ist die Inflation hier eigentlich gar nicht mehr real, wenn das tägliche Einkaufssackerl schon um mindestens 20 Prozent teurer ist als zu Jahresbeginn.

Meiner Ansicht nach müssen hier die Betriebe, welche durch falsche Preisberechnungen Übergewinne machen zur Kasse gezogen werden. Von diesen Betrieben sollten die Manager etwas nachdenken, denn wenn sie so weiter machen, wird sich bald niemand mehr ihre Produkte leisten können. Jeder muss dann zu Fuß arbeiten und zeitlich schlafen gehen! Gute Nacht!





Georg Pachta, 2344 Maria Enzersdorf