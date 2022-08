Wer kauft ein Sank

60.000 Pendler täglich in die Stadt, davon ca. zehn Prozent mit Öffis, jährlich um 1,5 Prozent wachsend, volle Parkplätze und ein flächendeckendes Umstellen auf Kurzparkzonen, damit noch mehr Autos abgestellt werden können, das ist die Realität in Salzburg. Seit Jahrzehnten müssen Fahrgäste in der Hauptverkehrszeit, auf bereits volle Obusse umsteigen und einige Obusse auf den überfüllten Busterminals abwarten bis sie einen Platz finden. Die Regionalzüge im 15-Minuten-Takt von Golling und Straßwalchen im ersten Schritt abwechselnd in Richtung Freilassing und Salzburg-Süd und Grödig und aus Bürmoos ebenfalls alle 15 Minuten am Hauptbahnhof über Anif nach Hallein weiterfahren zu lassen, wäre eine Lösung der Vernunft und südlich der Hellbrunnerbrücke der zweite Schritt für den S-Link. Gleich getaktete Regionalbusse durch die Stadt ohne Umsteigen wäre ideal, weil damit auch die Städter wieder mehr Platz in den Obussen hätten.

Ein derartiges Zentralraumnetz, das auf der Hauptachse durch die Stadt eben eine Schienenlösung braucht, ist in der Lage ein Verlagerungspotenzial von weiteren 20 Prozent, das sind ca. 40.000 Personen aufzunehmen. Das sich damit der Autoverkehr nur aus dem Pendlersegment schon verringern kann, wird umso realistischer, je besser die verkehrspolitischen Rahmenbedingungen sind und der Gestaltungswillen der Politik reicht. Landesrat Schnöll und Bürgermeister Preuner haben das "Zeug", den erfolgreichen Weg von LH-Stv. Gasteiger und Bürgermeister Dechant nach einer 20-jährigen Unterbrechung unbeirrt weiterzugehen, weil es scheinbar nicht am Geld, sondern am Mut fehlt. Sie werden das Ergebnis mit jenen Mandataren ihrer Parlamente am Wahltag ernten, die den Mut haben diesen Weg für ein lebenswertes Salzburg mitzugehen. Der S-Link ist kein Problem, sondern die Lösung auf dem Weg zu einer lebenswerten Stadt.

Nachdem die Stadt Salzburg dem Vernehmen nach trotz reger kommunaler Investitionstätigkeit einen jährlichen Budgetüberschuss bis zu 50 Mill. Euro erwirtschaftet, sollte die Angstmache der Finanzierbarkeit gestoppt werden, das Projekt S-Link in einem Stück bis zur Hellbrunnerbrücke binnen fünf Jahren gebaut und gleichzeitig an beiden Enden im Stadtgebiet begonnen werden. Bei den kolportierten Budgetüberschüssen müsste das aus den liquiden Mitteln der Stadt und ohne Verschuldung gehen, damit auch die städtische Bevölkerung wieder aufatmen kann. Besten Dank.





Mag. Georg Fuchshuber, 5020 Salzburg