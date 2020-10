Wer kennt die Antwort?

Der Plan, aus fossilen Brennstoffen auszusteigen, wirft Fragen auf, auf die ich Antworten von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft vermisse. Wir importieren fast zu Gänze Erdöl und Erdgas aus fernen Ländern. Wenn Autos mit Verbrennungsmotoren durch elektrischen Antrieb und Ölheizungen vor allem in Einfamilienhäusern durch elektrische Wärmepumpen ersetzt werden sollen, steigt der Bedarf an Strom enorm. Windräder und Photovoltaikanlagen werden den Bedarf nicht decken können, neue Wasserkraftwerke sind derzeit nicht durchsetzbar. Woher soll in Zukunft der Strom kommen? Wo und wie soll er erzeugt werden und wie wird sich der Preis entwickeln, wenn elektrischer Strom zur Mangelware wird? Fragen, die in der Öffentlichkeit kaum erörtert werden!





Gerd Rabe, 4923 Lohnsburg