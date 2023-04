Wer kennt die Heidi aus der TV-Show?

Zum Bernhard Fliehers Artikel "Relevante Suche nach der nächsten Top-Verdummung" (SN, 8. April):

Karl Lagerfeld - in der Modewelt eine unbestrittene Größe - hat es treffend formuliert. Auf die Frage was er von Heidi Klum halte, gab er zu Lebzeiten zur Antwort: "Kenn ich nicht, nie gehört". Soviel zur grandiosen Selbstdarstellerin ohne Gnaden. Ich sehe es nicht so dramatisch wie Herr Flieher. Nehmen wir uns den legendären Karl Kraus zu Hilfe: "Ned amoi ignoriern (Bernd)". Vor der kompletten Verdummung gibt es Rettung auch von anderer Seite - der Ausknopf der Fernbedienung, ein gutes Glas Rotwein und die "heidilose" Welt ist wieder in Ordnung!

Hans Wieser, 5360 St. Wolfgang