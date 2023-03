Zum Artikel "Wer kennt Selma Lagerlöf?" von Gastautorin Mareike Fallwickl (SN, 4. 5.): Es freut mich, dass Sie trotz der Vielfalt neuer Autorinnen und Autoren, literarischer Preisträger und Preisträgerinnen, eine längst vergessene Autorin und Nobelpreisträgerin, wie Selma Lagerlöf, erwähnenswert finden. Mir ist die Autorin seit meiner Jugend aus der Bibliothek meiner Mutter bekannt, Selma Lagerlöf wurde damals auch im Deutschunterricht erwähnt, so meine Erinnerung.

Literatur ist naturgemäß dem Zeitgeist nahe, aber für mich finde ich es eine Bereicherung, diese Autorin aus der Vergangenheit zu holen und das Interesse an ihr in die Gegenwart zu bringen. Mein Dank gilt Frau Mareike Fallwickl.

Christine Essl, 5020 Salzburg