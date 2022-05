Wer kommt nach Boris Johnson?

In der SN-Ausgabe vom 27. Mai ist unter ,Johnson nimmt die nächste Etappe' zu lesen:

Die konservativen Abgeordneten würden Boris Johnson derzeit nicht das Misstrauen ausprechen, auch weil man, so Fachleute, ,keinen adäquaten Nachfolger gefunden habe'. Heißt das jetzt, dass sich im ganzen Königreich unter den Tories kein passender, angemessener (= adäquater) Kandidat auftreiben lässt, der bereit ist, Zusagen oder Verträge zu brechen, das eigene Volk für dumm zu verkaufen oder Parties in der Downing Street zu feiern? Das wäre doch gelacht! Aber vielleicht liegt es schlicht daran, dass niemand unter den ehrenwerten Mitgliedern des Unterhauses die Schneid aufbringt, unfrisiert die Wohnung zu verlassen.





Manfred Kadi, 1130 Wien