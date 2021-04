Wer kontrolliert eigentlich Einreise und Quarantäne?

Ein Reisebus aus dem Kosovo kann völlig ungehindert die Grenze zu Österreich überqueren und "entlädt" sodann im Großraum Linz die Fahrgäste, von denen viele vom Virus befallen sind. Klar gibt es Regeln, man muss für 10 Tage in Quarantäne, kann sich nach 5 Tagen freitesten. Aber mal ehrlich: Wenn das niemand kontrolliert, wer hält sich dann daran? Mir graut vor den Reisebewegungen heuer im Sommer. Sicher, viele Menschen werden dann geimpft sein, aber bei weitem nicht alle. Es braucht sicher Grenzkontrollen, auch auf die Gefahr hin, dass es zu Staus kommt. Ansonsten werden wir wieder einen heftigen Herbst erleben. Eigentlich sollte klar sein: Urlaub ja, aber in Österreich und nach den hier geltenden Regeln. Und wer ins Ausland fährt, der muss ich registrieren und das gehört schon bei der Ausreise kontrolliert. Und natürlich auch bei der Einreise eine Kontrolle sowie Meldung an jene Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Wirkungsbereich der Betroffene seinen Hauptwohnsitz hat. Es muss die Gesundheit vorgehen, nicht das wirtschaftliche Interesse! Koste es was es wolle!





Günter Österer, 5020 Salzburg