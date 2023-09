Wer mit Identitären geht, weiß, was er tut

Der Chef der FPÖ in der Stadt Salzburg, Paul Dürnberger, nimmt an einer Demonstration der Identitären in Wien teil. Laut österreichischem Verfassungsschutzbericht von 2022 ist die Sicherheitslage in Österreich vor allem durch Rechtsextremismus und islamistischen Extremismus gefährdet. Die Neonaziszene (u. a. Identitäre Bewegung Österreich) versucht, mit Demonstrationen neue Gesellschaftsschichten zu mobilisieren und an ihr verfassungsgefährdendes Gedankengut heranzuführen. Seit 2021 sind die Symbole der Identitären in Österreich verboten. Wer sich mit ihnen gemein macht, weiß, was sie tun, und er weiß, was er tut.

Genauso schlimm finde ich aber, dass der FPÖ-Landtagsabgeordnete Dominic Maier dazu meinte, die Identitären sind eine Organisation wie der Alpenverein oder das SOS-Kinderdorf. Wer so etwas Zynisches bewusst in die Welt setzt, Alpenverein und SOS-Kinderdorf damit in den Schmutz zieht, versucht verfassungsfeindliches Gedankengut aus dem Chiemseehof heraus salonfähig zu machen. Herr Maier, Sie haben sich selbst entlarvt, legen Sie Ihr Mandat zurück. Sie haben in einer demokratischen Institution nichts verloren.



Dr. Günther Witzany, 5111 Bürmoos