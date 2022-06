Wer möchte noch in die Politik?

Die Meldungen von Rücktritten von Politikern, besonders in höheren Funktionen, nehmen derzeit zu. Wenn sie erfolgen, weil ein Zusammenhang mit eventuellen Ungereimtheiten in der Amtsführung besteht, sind sie notwendig und richtig. Harte Kritik und Kontrolle gehört zur Politik. Allerdings entsteht zurzeit zunehmend der Eindruck, dass dafür auch Beleidigungen, Beschimpfungen und Drohungen, weil jemand seine alltägliche Arbeit machen muss, der Grund sind.

Es liegt auch an diversen Medien, die unrecherchiert Meldungen bringen, diese aufbauschen und Vorverurteilungen fördern. Auch die Justiz ist gefordert, denn man hat den Eindruck, sie vertritt die Auffassung, Politikerinnen und Politiker müssen sich alles gefallen lassen.

Politikerinnen und Politiker stehen oft unter Druck und sie machen auch Fehler, die sie auch zu verantworten haben, aber dies auf zivilisierte Weise, wenn notwendig vor Gerichten. Wenn es so weiter geht, werden wir bald keine geeigneten, die Betonung liegt hier auf Eignung und Qualifikation, und willigen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger mehr finden, die sich das "antun", sondern die sich gut bezahlte Posten in der Privatwirtschaft suchen, was aber ein großer Schaden für eine funktionierende Demokratie wäre.

Dr. Wilhelm Pölzl, 5020 Salzburg