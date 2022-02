Wer muss wann schaufeln?

Mit großem Interesse habe ich die Erläuterungen des ÖAMTC-Rechtsexperten Nikolaus Authried (SN vom 21. 1.) über die Pflicht der Grundeigentümer zur Gehsteigräumung, sprich Schneeschaufeln, gelesen. Die Straßenverkehrsordnung (STVO) regelt das klar. Aber eine Regelung, die nicht durchgesetzt wird, ist wenig wert.

Im vergangenen Winter, als es auch in der Stadt viele Schnee-und Eistage gab, habe ich bei mehreren städtischen Stellen (Bürgerservice, Ordnungsamt, Bürgermeisterbüro) nachgefragt, ob man die Einhaltung der Regelung kontrolliere. Die Antwort war immer dieselbe: Der Fußgänger muss die Nichträumer selbst anzeigen, dann wird gestraft.

Ich zeige aber auch keine Schnellfahrer und Falschparker an, trotzdem wird in diesen und vielen anderen Fällen die STVO durchgesetzt; bei den nicht geräumten Gehsteigen schaut die Stadt weg. Ich mache folgenden Vorschlag für die Stadt: Die Damen und Herren von der Parkraumüberwachung, die alle Straßen regelmäßig abgehen, sollten die Gehsteigräumung mitkontrollieren und bei Nichträumung sofort ein Organmandat ausstellen. Das würde die Grundeigentümer zumindest an ihre Pflicht erinnern und das Gehen im Winter sicherer machen.



Theresia Winkler, 5020 Salzburg