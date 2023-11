Wer braucht den ÖBB-Tunnel im Flachgau?

Einige Fakten zum Bahntunnel im Flachgau, welche durch die ÖBB zur Verfügung gestellt wurden:

Die Kosten liegen lt. Schätzung bei mehreren Milliarden Euro. Der Tunnel bringt eine Zeitersparnis von fünf Minuten auf der Strecke Salzburg Wien. Güterzüge werden nicht durch diesen Tunnel geführt, diese fahren weiterhin über die Bestandsstrecke. Die geschätzte Bauzeit beträgt 14 Jahre. Der vierspurige Ausbau wird zwischen Wels und Köstendorf nicht durchgeführt. Lt. Ansuchen ÖBB sind in der Bauphase bis zu 500 Lkw-Fahrten pro Tag zu erwarten.

Dieses Projekt müsste man eigentlich sofort in den Reißwolf werfen. Doch es kommt in Wirklichkeit noch schlimmer:

Beim Bau des Tunnels wird die sogenannte "Riedelwaldplatte" zwei Mal durchstoßen, das darüber befindliche Grundwasser ist das Trinkwasser unter anderem der Gemeinde Schleedorf. Auf die Frage, was passiert, wenn dieses Wasser im Zuge der Bauarbeiten oder danach abfließt, bekommt man entweder ein Schulterzucken oder "das wird nicht passieren" zur Antwort. Es wird weder über die Verbringung des Aushubs, die Kontamination noch über die endgültige Lagerung nachgedacht. Nachdem man aus Umweltschutzgründen von einer Lagerung im Nahbereich der Baustelle abgehen musste, schiebt man dieses Problem jetzt zur Seite und überantwortet das einer noch festzulegenden Betreiberfirma und stellt einfach fest, dass der Aushub mit der Bahn verbracht werden soll (nachdem er trotzdem im Bereich des Ostportals zwischengelagert wird).

Mit diesem Monsterprojekt wird ein Problem gelöst, welches eigentlich so gar nicht existiert: Weder die Taktung noch die Kapazitäten der Pendlerzüge (beide auf der Bestandsstrecke noch ausbaufähig) halten die meisten Autofahrer zwischen Neumarkt und Salzburg davon ab, die Bahn zu benützen, sondern die schlechte Netzstruktur: Um irgendwo hinzukommen im Norden Salzburgs, muss man zuerst zum Hauptbahnhof fahren, und dann schlimmstenfalls im spitzen Winkel wieder zurück in den Flachgau. Eine Fahrt mit öffentlichem Verkehr zum Beispiel von Henndorf nach Mattsee wird damit zum Tagesausflug.

Was jedoch am erschütterndsten an der Sache ist: Mit diesem Projekt wird wieder einmal mehr eine äußerst wartungsintensive Infrastruktur errichtet, für deren Erhaltung unsere Nachkommen auf Dauer sorgen müssen. Schaut man auf den Wartungsaufwand bei den Tunnels auf der Tauernautobahn oder beim "Gabitunnel", dann kann man abschätzen, was hier in Zukunft noch zu leisten sein wird.

Mein Appell: Mit einem Bruchteil des Geldes, des Aufwands und der Umweltbelastung einen leistbaren öffentlichen Verkehr mit beispielsweise Busverbindungen auch unter Nutzung der bereits bestehenden Autobahnen nicht nur speichenförmig zum Hauptbahnhof, sondern mit alternativen bedarfsgerechten Anbindungen schaffen.

Josef Schwab, 5205 Schleedorf