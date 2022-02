Wer selbst im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen

Geschätzter Alexander Purger Sie begleiten Ihr Purgertorium (SN v. 15. Februar) mit einer Warnung "Achtung, diese Zeilen sind nicht jugendfrei!" Andreas Koller begleitet seinen Klartext (SN v. 14. Februar) "Die Heuchelei als politische Tugend"! Es geht um den Wortschatz in der Politik, wo höchste Repräsentanten aus allen Parteien von einem derart derben Wortschatz Gebrauch machen, der jede Art des menschlichen Miteinanders zerstört. Bei all den aufgezeigten gegenseitigen Herabwürdigungen, stellt sich schon die Frage, wie lang lässt sich das Volk diese Untugend der politischen Heuchelei noch gefallen. Repräsentanten, die Polemik für Politik halten, brauchen wir nicht. Der Ruf nach politischer Hygiene ist groß. Beiden Herrn Alexander Purger und Andreas Koller, gebührt für ihre Ausführungen großes Lob. Die Politiker sollen keine tauben Ohren haben und sie nicht zu Rufern in der Wüste abstempeln.





Helmut Auer, 5071 Wals