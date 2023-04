Wer sitzt in der neuen Regierung in Salzburg?

Nachdem ich schon vorhergesagt habe, dass das Wahlergebnis für die KPÖ plus zweistellig werden wird, lehne ich mich noch weiter hinaus und prophezeie, dass die ÖVP mit der FPÖ eine Koalition eingehen wird. Das aus ganz einfachen Gründen. Da sich nur zwei Koalitionen ausgehen, wird sich die ÖVP hüten, eine mit Rot und Grün einzugehen. Sie würde sich mit zwei weiteren Verlierern der Wahl zusammentun und hätte mit FPÖ und KPÖ plus die zwei Gewinner der Wahl als schlagkräftige Opposition im Nacken sitzen. Wenn sie aber mit der FPÖ eine Regierung bildet, kann die ÖVP (LH Haslauer) immer noch behaupten, dem Wunsch der Wähler entsprochen zu haben und die beiden "Gewinner" in die nächsten fünf Jahre zu führen. Was dabei herauskommt, wird uns die Geschichte lehren.



Mag. Manfred Gebhard, 5340 St. Gilgen