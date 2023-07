Wer so etwas sieht, muss sich einmischen

Beim Lesen des Briefs von Familie Winkler (5. 7. 2023) zum Verhalten einiger Mitbürger/-innen hinsichtlich ihres Enkelkindes kann man leider feststellen: Wenn es in der Politik auch so vorgelebt wird, insbesondere von sog. Populisten in der Bundespolitik, Niederösterreich, Oberösterreich etc., ist es nicht verwunderlich, wenn sich andere Bürger/-innen nicht mehr mit ihren wirren Gedanken zurückhalten und diese wie beschrieben äußern. Dass dies oft als Basis für noch weit schlimmeres Agieren dient, ist bekannt und hier kann es nur eines geben: Wer es sieht, hört, bemerkt, darf und muss sich einmischen mit einem Stopp - Schluss damit und sich schützend vor den Anderen/die Andere stellen. Schlimm genug, dass hier ein kleines Kind betroffen war.

Ich schäme mich wieder einmal für Andere - und in der Politik wählt nahezu jeder Fünfte solche Ausgrenzer gegen vermeintlich Andere auch noch . . .





Oliver Hahn, 5020 Salzburg