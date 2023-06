Wer soll das alles noch verstehen?

In Kärnten soll Lithium abgebaut werden (SN, 3. Juni), die Aufbereitung des geschürften Erzes zu batteriefähigem Lithium jedoch soll in Saudi-Arabien erfolgen.

Das bedeutet: keine Lithiumanlage nahe der Abbaustelle, keine neuen Jobs (400 an der Zahl) und keine Wertschöpfung in Kärnten. Dafür Transport des Erzes über nahezu 5.000 Kilometer und Verarbeitung in einem Land, wo man Demokratie und Menschenrechte nicht kennt, das Blutspuren nach sich zieht (Jemen) und wo - wie sattsam bekannt - "Arbeitssklaven" Billigstarbeit verrichten. Das zählt alles nichts.

Was zählt: Die hohen Energiekosten in Europa. Zitat eines Vorstandschefs der Firma: "Da muss man knallhart sagen, dass Europa für diese Industrien zur Absicherung der Energiewende nicht wettbewerbsfähig ist" und "die US-Partner hätten gesagt: Finger weg von energieintensiven Industrien in Europa". Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Das klingt wie Hohn. Ausgerechnet die Amerikaner, die uns durch ihre aggressive Politik der letzten Zeit das teure (und umweltfeindliche) Fracking-Gas aufgedrängt haben sagen jetzt "ätsch, bätsch", selber schuld und weichen nach Saudi-Arabien aus, wo sie offensichtlich Konditionen bekommen, von denen Europa nur träumen kann.

Dipl. Ing. Franz Wagner, 1040 Wien