Wer soll nach Österreich kommen?

Die Einreise nach Österreich ist nur noch mit Registrierung und negativem Covid-Test möglich und trotzdem folgt umgehend eine Zwangsquarantäne. Bitte, wer soll da dann in Österreich Urlaub machen wollen? Da können Gastro und Hotellerie gleich geschlossen bleiben.

Nicht mal die Familie darf ich in Salzburg besuchen fahren, ohne hinterher in Bayern dasselbe Schicksal zu erleiden.

Da kann die Tourismusbranche noch so jammern, die Politiker verhindern das Reisen mit allen Mitteln. Im Kalten Krieg waren wir noch mobiler als heute. David Hasselhoff sang "Looking for Freedom" auf der Berliner Mauer, da hätte sich niemand träumen lassen, dass die Länder jemals wieder so abgeschottet wären.

Der Europagedanke wird von Corona zu Grabe getragen.



Dipl.-Kfm. Sebastian Krackowizer, D-82447 Spatzenhausen