Wer zahlt, schafft an! Heißt es bei uns im Land. Und wenn die Salzburg AG satte 30 Mill. Euro an das Land als Dividende ausschüttet, dann hilft es auch nichts, wenn sich der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr LH Haslauer, schützend vor die Kunden stellen will. Da fragt man sich nur, wer jetzt tatsächlich Eigentümer der Salzburg AG ist und das Sagen hat.



Mag. Manfred Gebhard, 5340 St. Gilgen