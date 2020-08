Wer trägt die Kosten für Corona-Tests?

In der SN-Ausgabe vom 29. 7. las ich, dass der Bund in Zukunft die Kosten für 24-Stunden-Betreuer/-innen übernehmen würde. Aus Erfahrung (Angehörige einer Pflegebedürftigen) kann ich dazu nur sagen, dass wir alle paar Wochen bei Betreuerwechsel die Kosten für Corona-Tests tragen müssen. Ich habe bereits bei verschiedenen Stellen angefragt, die Antwort lautet immer wieder "Die Kosten tragen die Klienten". Umso mehr verwundert es mich nun, dass in einer unwahrscheinlich raschen Entscheidung kostenlose Tests für Urlaubsheimkehrer aus Kroatien zur Verfügung gestellt werden! Ich beobachte ständig, wie in unserem Land eine Ungleichbehandlung stattfindet.

Damit nicht genug, wurde doch großartig verkündet, dass während des Lockdowns die Unterstützung der Länder an Pflegebedürftige weiterbezahlt werde, auch wenn nur eine Pflegerin eben für längere Zeit bei ihrer zu pflegenden Person bleibt, weil kein Wechsel stattfinden konnte, da die Einreise der zweiten Pflegerin nicht möglich war. Was geschieht nun z.B. in Niederösterreich? Die Landesregierung zieht den zu Pflegenden die Hälfte der Unterstützung wieder ab mit der Begründung, dass nur eine Pflegerin vor Ort gewesen wäre! Traurig, wie derzeit in Österreich gehandelt wird (besonders wenn ich an Aussagen "Koste es, was es wolle" denke)!

3100 St. Pölten



Margit Schandl,