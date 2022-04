Wer trägt die Verantwortung für Österreichs Abhängigkeit?

Was ich in den letzten Wochen sehr vermisse, ist die Nachricht, dass sich die Korruptionsstaatsanwaltschaft um die Machenschaften der OMV-Manager kümmert, die es in ein paar Jahren geschafft hatten, die Abhängigkeit Österreichs von russischen Gaslieferungen von etwa 50 Prozent auf 80 Prozent zu erhöhen. Wer hat dran verdient? Offiziell und inoffiziell? Was wären die Alternativen gewesen? Wo hat wer von unserer hohen Politik da hingeschaut (oder besser gesagt weggeschaut)? Vielleicht kann man da ja noch ein paar Handys beschlagnahmen…

Eines ist klar: Die Zeche zahlen wir alle.

Alle? Nein, nicht alle. Es gibt Leute und Konzerne, die sich eine goldene Nase mit der abrupten Energiepreissteigerung verdienen, auch bei uns. Und wer besonders? Ja, die, die uns das alles eingebrockt haben.





D.I., Dr.med. Hans Finder, prakt. Arzt, Psychotherapeut, 5023 Salzburg