Wer trägt Schuld an der AUA Misere?

Bis zu 700 Menschen werden bei der heimischen Fluglinie AUA bis Ende 2021 gekündigt, begründet wird dieser Schritt mit dem harschen Wettbewerb und mit den Verlusten des Unternehmens.

Gleichzeitig hört man, dass die AUA in den vergangenen Jahren gut verdient hat, warum hat das Management daraus keine Rücklagen gebildet, um in Krisenzeiten darauf zurückgreifen zu können, wie es jede verantwortungsvolle Firmenleitung macht?

Die Erklärung liegt wohl darin, dass die AUA alle Gewinne auf Heller und Pfennig an den Mutterkonzern Lufthansa abliefern muss, der Mutterkonzern Lufthansa aber keinerlei Unterstützung in einem Krisenfall an die Tochtergesellschaft AUA gibt.

Das ist Heuschrecken Mentalität in Reinkultur: fressen solange etwas da ist, sind die Felder kahl, zieht man weiter.

Und eine gerüttelt Maß an Mitschuld trägt auch die Politik der Österreichischen Regierungen der letzten Jahrzehnte, die heimische Unternehmen für einen symbolischen Kaufpreis lieber an das Ausland verschenkten (AUA, Tabak Austria) als die Verantwortung selbst in die Hand zu nehmen.

Ist ein Unternehmen einmal Fremdbestimmt, ist jede heimische Intervention sinnlos, die gekündigten Mitarbeiter werden den heimischen Steuerzahler ans Herz gelegt.

Nicht die Mitarbeiter gehören gekündigt, sondern das Management, das die Marktentwicklung falsch eingeschätzt bzw. verschlafen hat.



Johann Hollerer, 8630 Mariazell