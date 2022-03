Windräder in den Alpen - die Meinungen gehen auseinander. Jeder und jedem ist die Problematik "Klimawandel" bewusst. Es geht darum, von fossilen Energieträgern wegzukommen und grüne Energie zur Verfügung zu stellen. Keine Frage!

Aber die Frage, welches Kraftwerk an welchem Ort am sinnvollsten ist, ist mehr als berechtigt. Wer, wenn nicht der Alpenverein, muss auf die Problematiken hinweisen, die bei verschiedenen Großprojekten in den Bergen entstehen, um vielleicht bessere Lösungen zu finden?

Menschen mit anderen Meinungen pauschal als "Verhinderer" hinzustellen, ist nicht nur unfair, sondern auch sehr unprofessionell. In der Diskussion werden oft die Dinge von einer anderen Seite beleuchtet. Diese Diskussion gilt es zu suchen. Auch um über Alternativen zu reden (PVA-Anlagen an Lärmschutzwänden oder auf Dächern, Effizienzsteigerung bei Wasserkraft, Wärmedämmung an Häusern).



Martin Kirchner, 5730 Mittersill