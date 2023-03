Man sollte Gewerbebetriebe aus der Stadt Salzburg auf das Asfinag-Gelände Salzburg-Mitte absiedeln und auf den in der Stadt dann frei werdenden Flächen Wohnungen bauen. Es bedürfte da halt so einiges Gehirnschmalz bezüglich Durchführung, aber bei Salzburg-Mitte Wohnungen bauen zu wollen bzw. gemischt mit Gewerbebetrieben, ist "abenteuerlich". Wer will neben der Autobahn wohnen?





Peter Damjanovic, 5026 Salzburg