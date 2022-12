Wer will schon Urlaub auf der Baustelle?

Nicht nur Redakteur Thomas Sendlhofer hat seinen "Standpunkt" bezüglich des S-Links, sondern auch ich und daher glaube ich, dass die anstehenden Wahlen in Land und Stadt Salzburg in den kommenden Jahren zeigen werden, ob das Salzburger Wahlvolk diese unsägliche Mini-U-Bahn überhaupt will und daher die ablehnenden Parteien höchstwahrscheinlich die Wahlen gewinnen werden. Um das vorauszusagen, muss man kein großer Hellseher sein, denn die Ablehnung dafür in der Bevölkerung ist evident.

Mit dem Vermögen, das bereits für die Planung verpulvert wurde, hätte man das öffentliche Verkehrsnetz auf das Feinste herausputzen können, moderne Busse anschaffen und die Anbindung des Flachgaus mittels Ausbau der Lokalbahnen verbessern können, denn dort sind nämlich die täglichen Autostaus und nicht zwischen Bahnhof und Alpenstraße!

Salzburg ist nicht nur Festspielstadt, sondern auch Weltkulturerbe und die Prosperität hängt zum großen Teil vom Fremdenverkehr ab. Aber bitte welcher Gast will schon auf die nächsten zehn Jahre auf einer Baustelle Urlaub machen?

Es ist zu befürchten, dass dieser S-Link ein Milliardengrab wird und die

steuerzahlenden Bürger und Bürgerinnen Salzburgs dabei "gelinkt" werden.







Josef Blank, 5061 Elsbethen