Sehr geehrter Herr Imlauer,

mit Freude habe ich am 1. Juni in den "kleinen" SN den Bericht über Sie als "Salzburger des Monats" gelesen. Als langjährige Stammkundin in der Sky Bar kann ich nur bestätigen, wie zuvorkommend Ihre Herren in der Sky Bar sind. Ich freue mich immer, dort zu Abend zu essen, und lasse mich gern von Ihren freundlichen Herren beraten, besonders bei Getränken.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie weiterhin viel Erfolg.





Karin Dörner, 5020 Salzburg