Werbung eines Außenstehenden für eine Straßenbahn

Man kann sich an der Verkehrspolitik von Linz bzw. Oberösterreich nicht viel abschauen, aber was bei uns relativ gut funktioniert, ist die Straßenbahn. Ich möchte ein bisschen "Werbung" für ein Straßenbahnnetz in Salzburg machen. Straßenbahnen haben einige Vorteile gegenüber dem geplanten S-Link, U-Bahnen oder Zügen. Nicht zu unterschätzen ist, dass eine Straßenbahn die Stadt nicht "zerschneidet" wie ein Bahnhof, weil Straßenbahnschienen jederzeit überquerbar (und nicht "tiefergelegt" sind wie bei Zügen). Das macht eine Straßenbahn stadtfreundlicher.

Außerdem kann man die Straßenbahnhaltestellen oberirdisch anlegen, dann fühlen sich die Haltestellen nicht so düster an und sind auch leichter zugänglich. Die Zugänglichkeit ist vor allem für Leute mit Behinderungen, ältere Menschen oder Kinderwägen sehr angenehm. In die Niederflurtramen kommen Rollstuhlfahrer meist sogar ohne Hilfe rein!

Eine oberirdische Bahn hat auch den Vorteil, dass man damit die Straßen verschmälern kann, um den Autoverkehr zu reduzieren. Immerhin ist es für die Umwelt und Lebensqualität in der Stadt nur positiv, wenn der Autoverkehr teilweise dadurch ersetzt wird, und nicht nur unterirdisch öffentliche Zusatzkapazitäten aufgebaut werden.

Auch nicht zu unterschätzen ist, wie sich eine Straßenbahn auf die Stadtstruktur auswirkt. Die Stadt "fühlt" sich irgendwie offener und menschenfreundlicher an (neben der Bim geht man lieber als neben einer Straße mit vorbeidonnernden, stinkenden Autos), und jeder fängt an, Wegbeschreibungen relativ zu Straßenbahnhaltestellen zu geben.

Wenn man ein Straßenbahnnetz "richtig macht", kann es sehr gut funktionieren und sehr beliebt werden. Als vor ein paar Jahren eine neue Linie zum Linzer Netz dazugekommen ist (Richtung Leonding), sind viele (auch vom Land) die Strecke gefahren, nur um zu sehen, wo die Straßenbahn jetzt hinfährt.

Aus unseren Fehlern könntet ihr auch etwas lernen: Zum Beispiel haben wir eine eigene Tarifzone für "stolze" drei Haltestellen in Traun, weil sich die Politiker finanziell nicht einig wurden, wie viel Traun zu den Tickets dazuzahlen soll (die Tickets werden von der Stadt Linz und Leonding subventioniert).

Cool ist, dass auch die Pöstlingbergbahn ans Straßenbahnnetz angeschlossen ist. Diese fährt, wie der Name suggeriert, auf den Pöstlingberg und bis zum Linzer Hauptplatz. Die Garnituren sind etwas kürzer als bei normalen Trams und haben auch einen eigenen Stil. Das ist super für Touristen, Kinder und Nostalgiker. Ich gehe bei Gelegenheit hin und wieder in Salzburg wandern, weil es bei euch viel schöner ist als bei uns, und bei euch mangelt es nicht an Bergen, die ihr im Prinzip für Bergbahnen erschließen könntet. Damit hättet ihr sicher so viel Freude, wenn nicht mehr, wie wir mit unserer.

Patrick Kapfer, 4020 Linz