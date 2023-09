Werbung wider jeden Umweltgedanken

Da strampeln sich viele Leute ab und sogar Parteien bezüglich Umweltschutz und dann traut man seinen Augen nicht, wenn man in einem ORF-Werbefilm einen ehemaligen Abfahrtsfahrer beim Berg-Radfahren sieht. Da sieht man, wie er in idyllischer Almlage mit seinem Mountainbike quer über saftige Almwiesen, durch unberührte Bergbäche, mitten durch den Wald fährt, ohne eine Mountainbikestrecke zu benützen, nur um dann in der leider "nur vorher" unberührten Natur, seine "Seitenblicke" lesen zu können. Gerade durch seine Sendung um Millionen, sollte er doch eher ein Vorbild sein.



Peter Damjanovic, 5026 Salzburg