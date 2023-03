Werch ein illtum!

Dass man rinks und lechts nicht velwechsern kann, hat Ernst Jandl hellsichtig erkannt, nur Christian Resch in seinem Eifer, diese Begriffe auf dem Schutthaufen der Gestrigkeit zu entsorgen, merkt das nicht einmal. (Leitartikel, SN, 18. 3.).

Dabei sind die linken Ideale der Französischen Revolution aktuell wie eh und je und ganz leicht von rechts zu unterscheiden, vor allem wenn man sie etwas moderner als "Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität" liest.

Freiheit ist nicht das Recht des Stärkeren, sondern Freiheit von Unterdrückung und Rechtlosigkeit. Gerechtigkeit ist nicht größere Macht auf Grund des größeren Aktienpakets, sondern gerechte Teilhabe an Macht und Besitz, auch wenn ich arm oder dunkelhäutig bin oder meine Wiege (oder die meiner Eltern) in einem anderen Land stand. Und Solidarität heißt nicht Solidarität mit meinen Landsleuten oder meiner Berufsgruppe, sondern Solidarität mit allen Menschen. Das alles ist unteilbar, gilt für alle und für alle in gleichem Maße. Und das, Herr Resch, ist links - heute wie vor fast 250 Jahren. Und für Ihr neues Begriffspaar "Freiheit" und "Sicherheit" gilt, was Benjamin Franklin (auf Aristoteles basierend) schon zu seiner Zeit sagte: "Wer bereit ist, Freiheit zu opfern, um Sicherheit zu gewinnen, verdient weder das eine noch das andere, und wird am Ende beides verlieren."

Das wirkliche Problem ist, dass nicht überall, wo links draufsteht, auch links drin ist. Wenn Sozialdemokraten die rechte "Festung Europa"-Politik imitieren, statt sich auf ihren Internationalismus zu besinnen, wenn sie sich nicht trauen eine gerechte Steuerpolitik zu fordern, wo das reichste Prozent Österreichs 50 Prozent des Gesamtvermögens besitzt, ist nicht links-rechts obsolet, sondern dann ist das schlicht nicht links. Und wenn über 30 Prozent der wahlfähigen Wiener Bevölkerung kein Wahlrecht besitzen, kann man nur sagen: So etwas hatten wir schon mal. Und es waren Linke, die das abgeschafft und das allgemeine Wahlrecht (auch für Frauen!) durchgesetzt haben. Und Schülerfreifahrt und Gratisschulbücher. Und Gleichstellung von Mann und Frau. Und die Freiheit für Homosexuelle ihr Leben zu leben. Und ... und…. und. Jetzt wären die nächsten Projekte dran. Zum Beispiel Klimaschutz: Das reichste Prozent der Welt produziert so viel CO2 wie die Hälfte der Menschheit. Wäre eine Änderung ein linkes Projekt? Ja, und es würde eine Kleinigkeit bewirken, die Rettung unseres Planeten. Man muss sich nur trauen links zu sein, statt ängstlich nach rechts zu schielen. Freiheit für alle. Gerechtigkeit für alle. Solidarität mit allen. Die Sicherheit kommt dann ganz von allein. Lechts und rinks sind eindeutig zu unterscheiden. Alles andere ist ein Illtum.





Dietmar Rudolf, AHS-Lehrer, 5020 Salzburg