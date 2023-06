Werden der Bevölkerung Russlands die Augen geöffnet?

Wagner-Chef Prigoschin überrascht und irritiert mit seinen, der russischen Kriegspropaganda widersprechenden Aussagen, plötzlich im "Dienst der Wahrheit" zu stehen. Demnach muss der Druck und die Not für einen skrupellosen Privat-Militär-Führer wie Prigoschin groß und existenziell sein, wenn er das Kriegsspiel seines übergeordneten Geldgebers stört und als "Spielverderber" gegen Moskau zieht.

Herauszulesen sind, neben der seit Jahren zu beobachtenden Entgleisung russischer Macht-Politik und Politiker im russischen Regierungszirkel, allen voran Präsident Putins, die Verlogenheit russischer Kriegspropaganda, die Unverfrorenheit, das eigene Volk in einem Netz aus Lügen lahm zu legen, die Dreistigkeit, aus eiskalter Machtgier in der benachbarten Ukraine eine Kriegskatastrophe mit weitreichender Destabilisierung und internationaler Bedrohung auszulösen und die Fehlentscheidung, militärische Befehlsempfänger für Pseudo-Kriegsziele, missbräuchlich im Dienst der Vaterlandsliebe an die Front zu stellen.

Prigoschin könnte jedoch mit seiner Aussage dem russischen Volk einen unbeabsichtigten Augenöffner für die prekäre Lage der Nation und einen Türöffner für gemeinsamen, von den in Straflagern eingekerkerten oder im Exil lebenden Oppositionspolitikern und vielen mundtot gemachten Bürgern geforderten Anti-Kriegs-Protest in die Hand gegeben haben. Das weiß auch Vladimir Putin. Die Gefährdung seiner Präsidentschaft durch Zuwiderhandeln ehemaliger Gefolgsleute oder durch zivilen Widerstand auch in der minimalsten Form erklärt Putins Nervosität, wenn er sich mit scharfer Rede gegen alles Aufbegehren und nach vorübergehendem Schweigen mit beschwichtigendem Sprech an die Landsleute richtet.

Es bleibt offen, ob der "russische Bär" in Gestalt des russischen Volkes geweckt wurde und in seinem Hunger nach Aufklärung, Information, Einhaltung der Menschenrechte, Entschädigung und Wiedergutmachung, Frieden mit den Nachbarländern, freien und fairen Wahlen und einer Politik für die Menschen, bei den Kremeltüren anklopft und ein machtvolles Lebenszeichen von sich gibt, das eine Veränderung der eingefahrenen Verhältnisse einläutet. Es bleibt zu hoffen, dass das Rumoren in der russischen Gesellschaft anschwillt und einen Stein ins Rollen bringt, der Vladimir Putin von seiner brutalen Gangart abbringt und zum Einlenken drängt, der den ungerechtfertigten Angriff auf die Ukraine stoppt und durch den Abzug russischer Truppen beendet.





Petra Buchner, 5110 Oberndorf