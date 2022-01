Werden die Menschen nie klüger?

Auf der ganzen Welt gibt es eine Klimakonferenz nach der anderen - nur in Salzburg Lehen berührt das scheinbar niemanden! Jedes Jahr zu Silvester wird geschossen, dass wir am Neujahrstag die gleiche Luftverschmutzung haben, wie in China!

Ich wohne im Stadtwerk - seit 14 Tagen wird in der Siedlung geknallt wie verrückt und niemand macht etwas dagegen - obwohl die Knallerei im Wohngebiet verboten ist!

Wenn man all das Geld, das für Silvesterknaller ausgegeben wird, für einen guten Zweck spenden würde, was könnte man alles bewegen! Aber scheinbar ist der Verkauf von Knallkörpern wichtiger, als die Gesundheit der Menschen.

Traurig aber wahr!



Irene Plieschnig, 5020 Salzburg