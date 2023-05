Salzburg bekommt aller Voraussicht nach für die nächsten fünf Jahre eine schwarz-blaue, also eine rechts-konservative Regierung. "Konservativ" steht für die Bewahrung des Bestehenden, für ein "passt im Wesentlichen eh" und ein "weiter so". "Rechts" steht für Nationalismus und eine Neigung zum Autoritären, für massive Ressentiments gegenüber Menschen, die aus dem Ausland kommend Lebenschancen in Österreich suchen und mit ihren Fähigkeiten zur Behebung wirtschaftlicher und demografischer Probleme beitragen könnten, für eine Teilung der Welt (und Spaltung der Gesellschaft) in "wir" und "die anderen".

Heimatschutz (bei aller echten Wertschätzung für all die Menschen, die sich für lebendiges Brauchtum und damit für ein funktionierendes Sozialleben in den Gemeinden engagieren) - so steht es zu befürchten - kommt dann vor Klimaschutz.

Weltoffenheit beschränkt sich weitgehend auf den ersehnten Besuch gut betuchter Touristinnen und Touristen. Salzburg ist keine Burg, sondern ein Teil der Welt und kann es sich im eigenen Interesse nicht leisten, sich den bestehenden globalen Anforderungen zu verschließen. Ich fürchte, so gesehen, werden es fünf verlorene Jahre.



Mag. Hartwig Schwaiger, 4400 Steyr