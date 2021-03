Werden Impfstoffe gerecht verteilt?

Bei der Verteilung der Corona-Impfstoffe geht es immer nur um die "reichen" Länder der Nordhalbkugel. In der EU wird diskutiert und gestritten um die gerechte Verteilung in den europäischen Ländern. Wenn einmal von einem südlichen Land die Rede ist, ist es Australien. Was ist eigentlich mit den Ländern des armen Südens, mit Afrika und Lateinamerika? Von letzterem hören wir, dass der brasilianische Präsident Bolsonaro lange das Virus leugnete und jedenfalls an der Gesundheit des Großteils der Bevölkerung des Landes kein Interesse zeigt.

Und Afrika? Gibt es da überhaupt Bestellungen? Und Zuteilungen? Wir hören nur, dass hygienische Maßnahmen wie Abstand und Händewaschen in Slums einfach illusorisch sind. Wer kümmert sich um eine gerechte Verteilung der Impfstoffe weltweit? Und einmal abgesehen von der Gerechtigkeit - glauben wir im Ernst, das Virus ausrotten zu können, solange es in Teilen unserer so vernetzten Welt weiter gedeiht?

Dr. Ilse Hanak, 5026 Salzburg