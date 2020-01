Wert des Neujahrskonzerts - ein Erlebnisbericht

Der 10. Jänner: Tag der Veröffentlichung der CD des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker 2020, 9:30 Uhr früh. Der erste morgendliche Kunde in meinem Geschäft fragt fordernd, ob "die CD (überhaupt) geliefert wurde". Darauf folgt gleich: "Was kostet sie?" "22,90 Euro/2CDs" - meine Antwort. Er: "Warum kostet das so viel? Bei der Post kostet es 16,00 Euro!"

Meine Erklärung ist, dass die Post (übrigens kostet die CD dort 17,99 Euro, auf der Homepage der Wiener Philharmoniker werden 21,90 Euro verlangt) österreichweit Absatzfläche für dieses Produkt ist und damit nicht groß Geld verdienen muss. Der Herr verweigert den Kauf und beschwert sich gleichzeitig, warum es in ganz Salzburg kein CD-Fachgeschäft mehr gibt. Ich entgegne mit der Feststellung, dass man eben aufgrund solcher paradoxer Vor- und Einstellungen von Kunden nicht mehr mithalten könne. Komische Fortsetzungsfragen und Diskussionen über die Zerstörung des stationären Handels folgen. Bei amazon würde er scheinbar nicht einkaufen wollen. Nach meiner Bitte, die CD doch bei der Post zu kaufen, ist das hitzige Gespräch beendet. Leider fällt es schwer, in solchen Situationen emotional ruhig und sachlich zu bleiben, da es einigen Leuten nicht vermittelbar ist, dass Großkonzerne und das Internet alles ramschmäßig zu Einkaufspreisen verschleudern. Traurig ist nebenbei aber auch, dass scheinbar hochwertig interpretierte Musik nichts mehr wert sein darf. Umgekehrt wollen die Produzenten aber durch das Anbieten in branchenfremden Geschäften zwar den nötigen Absatz lukrieren (Stichwort Charts & Gold Status), zerstören damit aber die Basis der wenigen österreichischen Fachgeschäfte.

In der Salzburger Altstadt sind keine Einheimischen zum Bummeln unterwegs, demnächst sperren in der Goldgasse wieder mehrere Geschäfte zu. Der stationäre Handel kämpft sowieso und herausfordernde Kunden, wie jener am heutigen Morgen, sind leider immer öfter der Fall. Aber warum rechtfertige ich mich? Wer es billig will, geht zur Post, wer den Fachhandel unterstützt, kommt gern zu mir! Mein Tag ging übrigens mit wunderbaren netten Kunden weiter. Dank all jenen, die mir die Treue halten!





Mag. Andreas Vogl, MyHomeMusic Lounge, edition MHM & Lottoannahmestelle, 5020 Salzburg