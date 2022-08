Mit großem Interesse verfolge ich sowohl die Berichterstattung als auch die Briefe an die SN zu diesem Thema. Was mir fehlt, als Teil der Solidarität, ist die Angleichung der Pensionskonten an die aktuelle Inflation.

Gerade die Jahrgänge, die in den nächsten zehn bis 15 Jahren in Pension gehen, haben dadurch mit erheblichen Abschlägen durch die Wertminderung ihrer Pensionskonten zu rechnen.







Theodor Leimüller, 5201 Seekirchen